Gironde Permanence Dossier Social Étudiant Info Jeunes Bordeaux, 3 mai 2023, Bordeaux. Permanence Dossier Social Étudiant Mercredi 3 mai, 14h00 Info Jeunes Bordeaux Gratuit sans inscription Tu as besoin d’aide ? Notre conseiller numérique répond à toutes tes questions et t’accompagne dans les démarches ! Tu peux venir le rencontrer le Mercredi 3 mai de 14h à 17h30. Info Jeunes Bordeaux 125 cours d’alsace et Lorraine 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T17:30:00+02:00

