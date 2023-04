Distribution alimentaire gratuite pour étudiant·es Info Jeunes Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Distribution alimentaire gratuite pour étudiant·es Info Jeunes Bordeaux, 11 avril 2023, Bordeaux. Distribution alimentaire gratuite pour étudiant·es Mardi 11 avril, 19h00 Info Jeunes Bordeaux Sur inscription – être étudiant·e Linkee c’est quoi ? Une aide alimentaire pour les jeunes en situation de précarité. Un colis représente environ 5kg de denrées avec des fruits et légumes de saison ????, des féculents ??, conserves ?, épicerie sucrée ?et produit d’hygiène ??. Pour bénéficier d’un colis alimentaire, retrouve-nous tous les : ?Mardis à Info Jeunes (125 Cours Alsace Lorraine, Pey Berland), Tram Hôtel de Ville de 19h à 20h ?Mercredis à Talence (Résidence Jean Zay, 97 avenue Prévost), Tram Arts & Métiers de 19h à 20h Inscription obligatoire sur ce lien Il te suffit simplement de présenter ta carte étudiante à l’accueil et de venir avec ton sac. Merci de diffuser l’info autour de toi afin que tou·tes les étudiant·es en précarité soient au courant de nos actions ! ? Envie de donner un coup de main ? Rejoins notre super communauté de bénévoles : https://linkee.typeform.com/to/GDXeA8dq ! Belle journée à toi et à très vite. Info Jeunes Bordeaux 125 cours d’alsace et Lorraine 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/fuNqWKDzAARfDr5d6 »}] [{« link »: « https://forms.gle/fuNqWKDzAARfDr5d6 »}, {« link »: « https://linkee.typeform.com/to/GDXeA8dq »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

