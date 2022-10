Permanence Carte Jeune Info Jeunes Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Permanence Carte Jeune Mercredi 12 octobre, 14h00 Info Jeunes Bordeaux

Entrée libre

Valable de 0 à 25 ans, la Carte Jeune te fait bénéficier de plusieurs réductions sur la métropole bordelaise. Alors n’attends plus pour te la procurer ! Elle est gratuite ! Info Jeunes Bordeaux 125 cours d’alsace et Lorraine 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cartejeune.bordeaux-metropole.fr/ »}] La Carte Jeune est l’alliée de toutes tes sorties grâce aux bons plans qu’elle propose. Gratuite, la Carte jeune t’ouvre les portes de la culture, du sport et des loisirs et t’invite à faire de nouvelles découvertes ! Pour y avoir droit, tu dois habiter une des 21 communes de la métropole participant au dispositif : Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Carbon-Blanc, Cenon, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin de Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Villenave d’Ornon. Pour l’obtenir, munis-toi d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et n’hésite pas à venir nous voir ! ? mercredi 12 octobre 2022 ⏰ de 14h à 17h30 ? Info Jeunes Bordeaux 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux

2022-10-12T14:00:00+02:00

2022-10-12T17:30:00+02:00

