Toulouse Forum du logement INFO JEUNE Toulouse, 11 juillet 2023, Toulouse. Forum du logement Mardi 11 juillet, 14h00 INFO JEUNE inscription obligatoire Comment chercher et trouver un logement pour la rentrée :

les réponses lors de ce forum avec la présence des divers acteurs du logement ( Action logement , CAF , bailleurs sociaux , résidences étudiantes , marie de Toulouse , CROUS).

Des ateliers en présentiels et à distance (de 14 h à 16 h ) sont également organisés. (sur inscription). 18 juillet, 22 août, 5 et 12 septembre : atelier « Mon projet logement de A à Z: tout ce qu’il faut savoir pour réussir son projet logement » de 14h à 16h

25 juiillet, 19 septembre : atelier sur les éco gestes animé par Toulouse Métropole Rénov de 14h à 16h

30 août, 13 septembre : atelier sur la colocation intergénérationnelle de 14h à 16h INFO JEUNE 17, rue de Metz31000 Toulouse

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:30:00+02:00

