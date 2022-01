INFO COLLECTIVE – FORMATION AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE — Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

FORMATION AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE —————————————- ### Dans le cadre du programme » 2024 : Toutes championnes, Tous champions », la maison de l’emploi de Plainecommune propose un parcours de formation Agent de propreté et d’hygiène. Ce parcours est un pré qualifiant à la validation du CQP agent machiniste classique en propreté. **Objectifs :** * Maîtriser le métier d’Agent de Service niveau 2 et valider 55% de la formation amenant au CQP Agent machiniste classique en propreté. * Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) * Habilitation électrique (B0H0 exécutant) * Attestation sécurité incendie et manipulation des extincteurs * Utiliser les outils numériques du contrôle et de l’autocontrôle des prestations de propreté. **Pré requis :** * Avoir plus de 18 ans * Résider en Seine Saint-Denis * Etre inscrit à Pole Emploi * Compréhension orale de la langue française (la maîtrise de la lecture et de l’écriture doit être acquise ou en cours d’acquisition) **Durée :** * 382H dont 140H de stage en entreprise. **Validation :** * Attestation de formation reconnue par la Branche professionnelle des Entreprises de Propreté. Avis aux habilitations ou certificats. Démarrage de l’action : fin février ### Première réunion d’information collective, le jeudi 10 février à 10H à la Maison de l’emploi de la Plaine Saint-Denis. ### 3 rue de la Procession, 93210 la Plaine Saint-Denis ### (inscription obligatoire) **Merci transmettre les CV des candidat(e)s intéressé(e)s à : [gregoire.raynal@plainecommune.fr](mailto:gregoire.raynal@plainecommune.fr)**

