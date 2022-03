Info BAFA Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Info BAFA Vichy, 23 mars 2022, Vichy. Info BAFA Point Information Jeunesse (PIJ) 9 place Hotel de Ville Vichy

2022-03-23 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-23 17:00:00 17:00:00 Point Information Jeunesse (PIJ) 9 place Hotel de Ville

Vichy Allier rencontre avec les organismes de formation BAFA et de la CAF pour les aides financières pij@vichy-communaute.fr +33 4 70 31 05 27 https://allier.info-jeunes.fr/ Point Information Jeunesse (PIJ) 9 place Hotel de Ville Vichy

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Point Information Jeunesse (PIJ) 9 place Hotel de Ville Ville Vichy lieuville Point Information Jeunesse (PIJ) 9 place Hotel de Ville Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Info BAFA Vichy 2022-03-23 was last modified: by Info BAFA Vichy Vichy 23 mars 2022 Allier vichy

Vichy Allier