Simulation du parlement européen

Samedi 20 mai, 08h00
Info 16

Conseil Municipal Jeunes

Les jeunes élus au Conseil Municipal se prête au jeu d'une simulation du parlement européen et envisage une rencontre à Strasbourg pour visiter le Parlement en juin.

Info 16
16100 Cognac
Cognac
16100 Charente
Nouvelle-Aquitaine

2023-05-20T08:00:00+02:00 – 2023-05-20T20:00:00+02:00

2023-05-20T08:00:00+02:00 – 2023-05-20T20:00:00+02:00 CMJ Europe

