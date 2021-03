Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Influence : j’habille mon territoire – Les Ateliers du Fil Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Influence : j’habille mon territoire – Les Ateliers du Fil, 2 avril 2021-2 avril 2021, Oloron-Sainte-Marie. Influence : j’habille mon territoire – Les Ateliers du Fil 2021-04-02 10:00:00 – 2021-04-02 12:00:00 Rue des Gaves Médiathèque des Gaves

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie Par Nathalie Del Toro de L’Arbre à Liens.

Lors d’un moment d’échange et de partage de savoir-faire tous les premiers vendredis du mois, contribuez à la création d’une œuvre textile qui habillera le site de La Confluence lors de la biennale. Par Nathalie Del Toro de L’Arbre à Liens.

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Ville Oloron-Sainte-Marie