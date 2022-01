Infinun·e CN D Centre national de la danse, 7 mars 2022, Pantin.

CN D Centre national de la danse, le lundi 7 mars à 16:00

Infinun·e ——— ### Danser le multiple · Une danse contemporaine habitée de rituels afro-brésiliens ····· Création 2021 de la compagnie Ona Tourna Duo pour une danseuse et un batteur Tout public d’une durée de 50 minutes Pour plateaux et espaces non-dédiés Direction, conception, chorégraphie et interprétation FANNY VIGNALS Composition musicale et batterie GUILHEM FLOUZAT Collaboration à la chorégraphie et dramaturgie CLARISSE CHANEL _—_ _Infinun·e_ est un spectacle inspiré par la sensation de démultiplication des corps qui émane des rituels afro-brésiliens. Au coeur de cérémonies appelées « fêtes », il y a la danse, les chants et les tambours… et il y a un messager : Exu. [Exu s’écrit Èșù en yoruba. Exu se prononce Eshou en français.] ······· On dit qu’Exu est l’infini + 1. ······ Divinité au symbole phallique, il est le premier né. ····· Exu représente le changement de société. ···· Exu mange tout. ··· Il est le gardien des portes et des croisements. ·· C’est le patron du commerce et de la procréation. · Il est les prémisses et les interstices. ·· Exu a tué sa proie hier avec une pierre qu’il lancera demain. ··· Exu circule à la marge. Il se débrouille. Il se transforme. ···· Exu-la ruse a le feu aux fesses. ····· Exu est celui qui permet le passage entre invisible et visible ······ la transe. ······· On le salue ainsi : « Laroié Exu ! » Symbolisant la magie et la sexualité comme énergie de transformation, cette divinité polymorphe et mouvante a longtemps été invisibilisée. Avec la montée du fascisme au Brésil elle est à nouveau diabolisée et les violences envers les cultures afro-brésiliennes en sont accrues. Fanny Vignals et Guilhem Flouzat puisent dans l’imaginaire autour d’Exu pour créer ce spectacle. Les deux artistes nous invitent à vivre avec eux leurs métamorphoses au contact de cet univers symbolique, ré-imaginé à partir de leur rencontre, de leurs propres corps, de leurs propres histoires et endroits de parole. (_Infinun·e_ inclut des éléments issus du candomblé) — VISITER LA PAGE D’INFINUN·E : [[http://www.cieonatourna.com/creations/infinune/](http://www.cieonatourna.com/creations/infinune/)](http://www.cieonatourna.com/creations/infinune/) — La création d’_Infinun·e_ a bénéficié de soutiens en coproduction de la Ville de Gennevilliers, du Musée des Confluences à Lyon, de Touka Danses Centre de Développement Chorégraphique National (Guyane), du New Danse Studio/Lieu de Fabrique (Brive-la-Gaillarde) et de la Métairie des Arts (Saint-Pantaléon-de-Larches). Elle est soutenue par le CENTQUATRE-PARIS dans le cadre d’une résidence d’essai, le Centre National de la Danse pour des mises à disposition de studios et l’Espace Musical LE SAX (Achères).

entrée libre sur réservation auprès d’Aurélie Arnaud, chargée de production de la compagnie Ona Tourna

La chorégraphe Fanny Vignals collabore avec le batteur et compositeur Guilhem Flouzat pour une exploration de l’imaginaire autour de la divinité afro-brésilienne de la communication Exu.

