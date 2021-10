Infinun·e Auditorium du Conservatoire Charles Aznavour, 19 octobre 2021, Colombes.

Infinun·e

Auditorium du Conservatoire Charles Aznavour, le mardi 19 octobre à 20:00

Infinun·e ——— ### Danser le multiple Création 2021 de la compagnie Ona Tourna Pour une danseuse et un batteur Tout public Durée : 50 minutes Direction, chorégraphie et interprétation FANNY VIGNALS Assistée pour la chorégraphie et la dramaturgie par CLARISSE CHANEL Composition musicale et batterie GUILHEM FLOUZAT Collaboration artistique CLARISSE CHANEL Création costumes THAÏS LIMA Création lumière : ZOÉ DADA _→ Représentation organisée dans le cadre du dispositif “Un an avec…” de la Ville de Colombes – séance scolaire et familiale suivie d’un_ _bord de scène_. ——- _Infinun·e_ est un spectacle inspiré par la sensation de démultiplication des corps qui émane des rituels afro-brésiliens. Au coeur de ces cérémonies il y a la danse et le tambour, et il y a un messager : Exu. Cette divinité représente la débrouillardise et la marginalité. Elle symbolise la sexualité comme énergie de transformation. Pour créer un point de croisement où corps et sons dialoguent avec l’invisible, la chorégraphe Fanny Vignals s’allie à Guilhem Flouzat, musicien qui explore profondément les matières sonores de la batterie. Ensemble les deux artistes cherchent à révéler l’essence de cet instrument symbole de multiplicité et de communication. Des figures se démultiplient au plateau, naissent et s’absorbent les unes les autres, tracent des chemins. Avec _Infinun·e_, la chorégraphe-chercheuse explore l’imaginaire autour de ce qui lui est transmis au Brésil, ce qui émane des secrets, des paradoxes et du phénomène de diabolisation autour de la figure d’Exu. Elle crée une danse, des corps et des sons comme possibilités de continuité. [www.cieonatourna.com](http://www.cieonatourna.com/creations/infinune/) — La création d’_Infinun·e_ est soutenue par la Ville de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Touka Danses-CDCN Guyane (Cayenne), le Musée des Confluences (Lyon) , le New Danse Studio/Lieu de Fabrique (Brive-la-Gaillarde), la Métairie des Arts (St-Pantaléon-de-Larche) , le CENTQUATRE-PARIS dans le cadre d’une résidence d’essai, le Centre National de la Danse (Pantin) pour la mise à disposition de studios, et l’Espace Musical d’Achères-Le Sax (Yvelines) .

Réservation des invitations auprès d’Aurélie Arnaud, chargée de production : 06 81 14 08 99 / production@cieonatourna.com

Création 2021 – Duo pour une danseuse et un batteur – Danse contemporaine afro-brésilienne

Auditorium du Conservatoire Charles Aznavour 25 rue de la Reine Henriette – 92700 Colombes Colombes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:00:00 2021-10-19T21:00:00