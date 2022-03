Infinity – Spectacle de magie et grandes illusions par Vincent Romac Tresses, 30 avril 2022, Tresses.

Infinity – Spectacle de magie et grandes illusions par Vincent Romac Tresses

2022-04-30 – 2022-04-30

Tresses Gironde Tresses

EUR Découvrez bien plus qu’un spectacle de magie, « INFINITY » est un show unique en Europe avec plus de 10 grandes illusions et des costumes somptueux.

À travers son histoire autour du monde, émerveillez-vous devant de grandes illusions époustouflantes et de somptueuses chorégraphies, le tout lié avec charme, adrénaline et mystère pour le bonheur de tous.

iNFINITY – SPECTACLE DE MAGIE ET GRANDES ILLUSIONS PAR VINCENT ROMAC

Tresses

