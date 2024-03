Infinity Song La Bellevilloise Paris, mercredi 5 juin 2024.

Le mercredi 05 juin 2024

de 19h30 à 22h00

.Public adultes. payant Prévente : 24.93 EUR

Mercredi 05 juin, Infinity Song est en concert à La Bellevilloise !

Infinity Song est un groupe de frères et sœurs et un collectif musical formé en 2014 à New York. Au début, le groupe était composé de Victory, Abraham et Angel Boyd, interprétant des chansons simples avec seulement une guitare acoustique et leurs voix. Des frères et sœurs plus jeunes, Israel et Thalia « Momo » Boyd, ont ensuite rejoint le groupe et ont ajouté de manière significative aux riches harmonies complexes du groupe. Élevés par des parents eux-mêmes musiciens, les frères et sœurs ont grandi dans un foyer où l’expression musicale et créative était favorisée et encouragée dès le plus jeune âge. Les membres d’Infinity’s Song ne sont pas seulement des chanteurs, mais aussi des auteurs-compositeurs, des arrangeurs, des instrumentistes et des producteurs de musique.

Depuis sa création, Infinity’s Song se produit régulièrement dans la ville de New York, cultivant une base de fans grâce à des spectacles de rue dans Central Park et dans les stations de métro de la ville. Chantant sur des scènes petites et grandes, le groupe a fait des tournées aux États-Unis, a été présenté à la télévision nationale (NBC’sThe Today Show et ABC’s The View), et collabore fréquemment avec d’autres groupes musicaux, plus récemment Kanye West, Jon Batiste, Tori Kelly et bien d’autres encore. À l’été 2015, le groupe a sorti son premier EP et, à l’automne 2016, il a été officiellement signé par Jay Z avec Roc Nation Records. Le groupe devrait sortir son premier album en 2020.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



