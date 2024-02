INFINIT LE FIL St Etienne, vendredi 8 mars 2024.

Le rappeur Infinit’, made in Don Dada Records – le label d’Alpha Wann – débarque à Saint-Etienne pour casser le Club. Technique millimétrée, flows de qualité, rimes multisyllabiques et grosses prod, le “zin” du 06 est un phénomène qui forge sa musique selon ses exigences et ses goûts, n’en déplaise à Christian E … Mitchy, lyriciste stéphanois au style technique et complet, ouvrira la scène du Club.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne 42