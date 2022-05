Infiniment Maria Casarès, Gérard Philipe − Une évocation Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Infiniment Maria Casarès, Gérard Philipe − Une évocation Avignon, 24 juin 2022, Avignon. Infiniment Maria Casarès, Gérard Philipe − Une évocation Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar – 8 rue de Mons Avignon

2022-06-24 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-30 18:00:00 18:00:00 Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar – 8 rue de Mons

Avignon Vaucluse EUR La Maison Jean Vilar présente une exposition sur deux figures emblématiques du TNP et du Festival d’Avignon : Gérard Philipe et Maria Casarès. contact@maisonjeanvilar.org +33 4 90 86 59 64 https://maisonjeanvilar.org/ Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar – 8 rue de Mons Avignon

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Avignon Adresse Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar - 8 rue de Mons Ville Avignon lieuville Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar - 8 rue de Mons Avignon Departement Vaucluse

Avignon Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Infiniment Maria Casarès, Gérard Philipe − Une évocation Avignon 2022-06-24 was last modified: by Infiniment Maria Casarès, Gérard Philipe − Une évocation Avignon Avignon 24 juin 2022 Avignon Vaucluse

Avignon Vaucluse