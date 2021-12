INFINI de Boris Charmatz Manufacture CDCN Bordeaux, 21 décembre 2021, Bordeaux.

“_Infini aux couleurs pétaradantes, éclairé par une armée de minuscules gyrophares faisant pulser la lumière, forme un passionnant diptyque avec le précédent spectacle de Charmatz, 10 000 Gestes, créé en 2017_” Eve Beauvallet, Libération **Et si une seconde durait une éternité ?** Créée à Montpellier Danse, la pièce programmée au Festival d’Automne de Boris Charmatz interroge notre rapport au temps et à sa grandeur, dont le titre « Infini » rappelle l’absence de limite que l’on peut arroger au temps. Infiniment grand, infiniment petit, les nombres résonnent à foison pour rappeler les comptes, les jours de la semaine, les dates du quotidien et les grandes dates de l’histoire, toute l’organisation -dictée, rythmée par les chiffres- que l’être humain a créé pour se repérer dans son existence. Compter dans un spectacle de danse n’est pas anodin. Cette pulsation sans fin permet aux danseurs de se repérer dans l’espace et le temps. En faisant compter ses interprètes haut et fort, Boris Charmatz rend hommage aux mathématiques, qui constituent selon lui l’ADN de la plupart des systèmes chorégraphiques. C’est aussi un moyen de rendre compte de l’empreinte du mouvement, la fragilité du geste et sa résistance, la capacité de résilience du corps face au temps qui passe. Les interprètes sont alternativement danseurs, chanteurs, conteurs, compteurs. Autant de richesse performative que de questionnements existentiels à vivre. **Distribution** Régis Badel Boris Charmatz Ashley Chen Julien Gallée-Ferre Tatiana Julien Solène Watcher

