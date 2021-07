Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde INFINI – Boris Charmatz La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

INFINI – Boris Charmatz La Manufacture CDCN, 21 décembre 2021, Bordeaux. INFINI – Boris Charmatz

du mardi 21 décembre au mercredi 22 décembre à La Manufacture CDCN

[ DANSE ] – infini / Boris Charmatz ————————————- ### mar. 21 & mer. 22 décembre 20h ### 70 min – tout public à partir de 12 ans Après avoir compté jusqu’à 10 000 dans 10000 gestes, Boris Charmatz se lance à l’assaut de l’infini. Infiniment grand, infiniment petit, les nombres sont ceux des comptes, des dates, des mesures, des temps de la danse, des repères : à six sur le plateau, ils multiplient les calculs savants, entrant avec délice dans une semi méditation. La danse est fiévreuse, incessante, inarrêtable, et les danseurs entremêlent leurs énergies et leurs imaginaires, pour une pièce époustouflante. — + d’infos ici > [INFINI](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/infini-boris-charmatz-21-22-dec-2021/)

tarif plein 25€ – tarif réduit 13€ – tarif jeune/tarif groupe 12€ – carte Manuf’ 19€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

La danse est fiévreuse, incessante, inarrêtable, et les danseurs entremêlent leurs énergies et leurs imaginaires, pour une pièce époustouflante. La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T20:00:00 2021-12-21T21:10:00;2021-12-22T20:00:00 2021-12-22T21:10:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Manufacture CDCN Adresse 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Manufacture CDCN Bordeaux