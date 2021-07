Metz 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine Metz, Moselle « Infiltrations au <3 du 49 6 » 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine Metz Catégories d’évènement: Metz

« Infiltrations au <3 du 49 6 » 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine, le vendredi 17 septembre à 16:30 ### Né du désir de faire entendre des voix diversement situées, le podcast « Infiltrations au <3 du 49 6 » est enregistré en parallèle de chaque exposition du Frac Lorraine. Depuis quelques jours, un groupe de jeunes de la Mission Locale du pays Messin et l'artiste Gwendal COULON échauffent leurs voix, les enregistrent, et produisent des capsules sonores. Un show (collectif) vocal sous le signe de l'Empowerment est proposé pour les journées du p.patrimoine. Gratuit. Entrée libre. Rdv pour le show vocal au Frac. 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

2021-09-17T16:30:00 2021-09-17T17:30:00

