Inferno Les Abbesses Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Inferno Les Abbesses, 6 juin 2023, Paris. Du mardi 06 juin 2023 au mercredi 07 juin 2023 :

mardi, mercredi

de 20h00 à 21h20

.Tout public. Jusqu’à 31 ans. payant

Une comédie burlesque sur la nature humaine et notre fureur de séduire. L’enfer n’a cessé d’inspirer les artistes et l’Italie a développé, de Dante et sa Divina Comedia à Romeo Castellucci, une richesse inouïe dans l’interprétation du feu éternel. Roberto Castello s’inscrit parfaitement dans cette filiation. Mais, sans doute pour nous éclairer, il situe l’enfer au beau milieu de nos préoccupations quotidiennes. « L’enfer, c’est les autres », disait Sartre. L’enfer selon Castello est la valse des ego, une tragédie détournée avec malice qui se transforme en comédie grotesque, portée par des interprètes époustouflants. Thomas Hahn Les Abbesses 31 Rue des Abbesses 75018 Paris Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/danse/inferno 0142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris https://theatredelaville-paris.notre-billetterie.com/billets/?kld=2223

https://api.theatredelaville-paris.com/assets/w1500-h1500-q80/1ca53541/74_1.jpg Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Les Abbesses Adresse 31 Rue des Abbesses Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Les Abbesses Paris

Les Abbesses Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Inferno Les Abbesses 2023-06-06 was last modified: by Inferno Les Abbesses Les Abbesses 6 juin 2023 Les Abbesses Paris,Paris

Paris Paris