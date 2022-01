INFECTICIDE + MUSIQUE POST-BOURGEOISE + MILK ME RADIO L’Aéronef Lille Catégories d’évènement: Lille

INFECTICIDE + MUSIQUE POST-BOURGEOISE + MILK ME RADIO

L'Aéronef, le samedi 19 février 2022

L’Aéronef, le samedi 19 février à 20:00

Après Chansons Tristes (2014) puis Poil de Cœur arrivé début 2016, Infecticide propose une véritable incitation à danser sur les cendres fumantes d’un monde renversé à travers Finger Bueno. Encore plus froid, encore plus chaud. Des compos électro + des textes + de l’imprévisible : Musique Post Bourgeoise. Une musique atonale tonique composée de différents mouvements suggérant des creux et des bosses, comme à la montagne par temps clair. Dans la place également, ein stück Berlin avec Milk Me Radio (Urban Spree & Urban Boat geist) !

10 € / 9 € / 8 € / 5 €

L'Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:00:00 2022-02-19T23:00:00

