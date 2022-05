Infected Mushroom Rocher de Palmer, 16 septembre 2022, Cenon.

Infected Mushroom

Rocher de Palmer, le vendredi 16 septembre à 20:30

Amit Duvdevani et Erez Eisen sortent leur premier album en 1999, The Gathering, popularisant le courant Goa transe, jusqu’alors plutôt réservé aux amateurs de techno. Depuis le tandem a su s’imposer comme un groupe phare et inspirant des musiques électroniques. Reconnu pour son talent à s’aventurer sur des terres sonores innovantes, il s’affranchit des règles et des genres. Richesse et complexité des mélodies rehaussées d’arrangement hypnotiques, les sons d’Infected Mushroom rencontrent un succès international et durable (25 ans de tournées mondiales au compteur), donnant à la psytranse une attractivité et une accessibilité indiscutables. Amateurs de danses suantes ou en quête de nouvelles addictions, ce champignon peut vous infecter sans crainte, son addiction est même synonyme de plaisir intense.

EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 27€ / Plein tarif : 25€ / Pack VIP : 120€

Le duo israélien pionnier de la scène transe prouve depuis plus de vingt ans sa capacité à briser les standards et à déclencher quelques secousses dans le milieu des musiques électroniques.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-16T20:30:00 2022-09-16T22:30:00