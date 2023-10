Infatus malum, un show immersif pour Halloween The Dark Dreams Paris Montreuil Catégories d’Évènement: ile de france

Montreuil Infatus malum, un show immersif pour Halloween The Dark Dreams Paris Montreuil, 28 octobre 2023, Montreuil. Du samedi 28 octobre 2023 au mercredi 01 novembre 2023 :

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant 66 euros Adeptes de sensations fortes et de grands frissons, arpentez le plus grand manoir hanté d’Europe ! Un show immersif de 1200m2 remplit de créatures en tout genre. Vous allez découvrir que la pénombre est parfois plus rassurante que ce qu’elle cache. Préparez vous à des rencontres que vous souhaiterez n’avoir jamais faites et ce plongés dans le noir complet ! Une expérience totalement immersive et interactive avec des comédiens hors normes où vous serez plus que de simples visiteurs … Votre session est totalement privative : vous et vos coéquipiers (de 2 à 12 personnes) vivrez vos pires cauchemars. Acteurs, effets spéciaux, décors immersifs et interactifs, The Dark Dreams Paris vous propose une aventure hors du commun dont vous vous souviendrez longtemps ! Durée de l’aventure: entre 45 minutes et 1h00

*prévoir une tenue que vous pouvez salir et abîmer The Dark Dreams Paris 63 Rue de la Fraternité 93100 Montreuil Contact : https://thedarkdreams-paris.com/ https://thedarkdreams-paris.com/reservation

The Dark Dreams Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Montreuil Autres Lieu The Dark Dreams Paris Adresse 63 Rue de la Fraternité Ville Montreuil Departement Paris Lieu Ville The Dark Dreams Paris Montreuil latitude longitude 48.8590289972997,2.42349503674708

The Dark Dreams Paris Montreuil Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/