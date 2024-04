Infantia Rânes, samedi 20 avril 2024.

Infantia Rânes Orne

Un jardin des possibles où on se promène avec ses oreilles, pour partir à la découverte du langage !

Dans un jardin coloré, composé de bandes de tissus et de boules suspendues, un ingénu personnage cueille et goûte différentes fleurs qu’il ne connait pas encore. Certaines de ces suspensions laissent échapper des sons et des échos, des syllabes et des mots, des chants et même des phrases ! Tout est là, disponible… mais parfois encore inaccessible.

Guidé par des chants et des comptines, notre personnage apprendra progressivement à les démêler et à les apprivoiser.

Un spectacle de Stéphane Fortin, avec Margot Charon / Compagnie Théâtre Bascule

La compagnie est conventionnée par la DRAC Normandie et le Département de l’Orne

6 mois 5 ans

Durée 30 minutes

Samedi 20 avril à 11h et 15h30

Quai des Arts Quai B

Tarif unique 4€, réservation conseillée

LE JARDIN SERA ACCESSIBLE TOUTE LA JOURNÉE

(en dehors des temps de représentations).

1 rue de la Feuille

Rânes 61200 Orne Normandie billetterie@quaidesarts.fr

