Perche en Nocé Orne Le Théâtre Bascule est ravi de vous informer de l’arrivée de sa dernière création. Venez assister à ses premiers pas à la salle des fêtes de Préaux du Perche. Théâtre sonore avec suspensions (spectacle pour la petite enfance dès 1 an) Infantia, l’héroïne, évolue au milieu d’un jardin suspendu à la découverte du langage. Les spectateurs viendront s’y installer un temps. Ils se reposeront à l’ombre de cet arbre qui les domine et qu’il faudra apprivoiser. Un jardin des possibles où l’on se promène…avec les oreilles. Le personnage après avoir cueilli, goûté, son, syllabe, mot, phrase…pourra tracer sa route pour découvrir encore.

(Jeu : Margot Charon – Univers sonore et musical, chant : Céline Villalta – Régie générale : Julien Pulicani – Construction : Félix Debarre, Noé Duval – Coutures : Agnès Vitour, Béatrice Laisné, Annick Fortin – Mise en scène : Stéphane Fortin). Sur réservation – nombre de places limité.

Salle des fêtes Préaux du Perche

