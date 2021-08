INFA – TP Réceptionniste en Hôtellerie INFA Bordeaux, 2 septembre 2021, Bordeaux.

INFA – TP Réceptionniste en Hôtellerie

du jeudi 2 septembre au jeudi 16 septembre à INFA Bordeaux

Vous êtes attiré par le secteur de l’hôtellerie et plus particulièrement par les métiers de l’accueil? Venez découvrir le métier de Réceptionniste lors de nos réunions d’information à Bordeaux. **Le métier : **Vous assurez l’accueil des clients et leur fournissez des informations afin que leur séjour se déroule dans d’excellentes conditions. Vous vous occupez de tâches administratives telles que la réservation des chambres, la facturation des services et la comptabilité journalière et commerciale. **La Fonfation INFA : **Avec plus d’1 million de personnes formées depuis 1945, la Fondation INFA est la première fondation reconnue d’utilité publique, entièrement dédiée à la formation professionnelle. **Dates de formation pour le TP Réceptionniste : **du 27 septembre 2021 au 21 avril 2022

entrée libre sur inscription

Titre Professionnel « Réceptionniste en Hôtellerie » de niveau 4

INFA Bordeaux 17 rue du commandant Cousteau 33100 Bordeaux Bordeaux La Bastide Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T09:00:00 2021-09-02T18:00:00;2021-09-09T09:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T18:00:00