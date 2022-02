Inexorable, un film de Fabrice du Welz Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

le lundi 7 mars à 20:00

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le lundi 7 mars à 20:00

**Festival de Toronto 2021, Festival de Deauville 2021, L’Etrange Festival 2021.** À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses… « _Cinéaste de la fuite et de l’errance, du Welz ose avec Inexorable le huis clos très noir, posant ainsi son cinéma. Pour incarner ces âmes tourmentées, il peut compter sur un casting impressionnant, qui fait corps avec ces victimes expiatoires de la tragédie humaine._ » **Cineuropa, septembre 2021.**

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

Le CWB|Paris vous propose le film "Inexorable" de Fabrice du Welz, en avant-première et en sa présence !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T20:00:00 2022-03-07T22:00:00

