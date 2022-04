INÈS REG Hors normes Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

INÈS REG Hors normes Joué-lès-Tours, 4 juin 2022, Joué-lès-Tours. INÈS REG Hors normes Joué-lès-Tours

2022-06-04 20:30:00 – 2022-06-04 22:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?

La nudité est-elle une arme efficace en politique ?

Se marier est-ce un jeu comme les autres ?

Où s’arrêtent les frontières de l’Espagne ? Autant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?

+33 2 47 53 61 61

Où s’arrêtent les frontières de l’Espagne ? Autant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. ismacom

