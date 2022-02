INES REG Halle de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Halle de Martigues, le samedi 2 avril à 20:00

La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ? La nudité est-elle une arme efficace en politique ? Se marier est-ce un jeu comme les autres ? Ou s’arrête les frontières de l’Espagne ? Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et réservez ! **Gala du Marrakech du Rire 2019** _Auteur : Inès Reg, Kevin Debonne_ _Artiste : Inès Reg_

Catégorie 1 : 39,00 € – Catégorie 2 : 35,00 €

Halle de Martigues Rond-point de l'Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T23:00:00

