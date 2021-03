Bourges Bourges Bourges, Cher Inès Reg Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Inès Reg, 6 mai 2022-6 mai 2022, Bourges.

Inès Reg
2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06

Bourges
Cher
Bourges

Bourges Cher Bourges 32 EUR 32 35 Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et réservez ! Dans un pur style stand-up, Inès Reg apportera des réponses avec humour plein d’énergie et de bienveillance. billetterie@cheyenne-prod.com +33 2 47 49 80 03 http://cheyenneprod.com/ Dans un pur style stand-up, Inès Reg apportera des réponses avec humour plein d’énergie et de bienveillance. Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et réservez ! ©Cheyenneprod

