INES REG – ARENES DE BEZIERS

INES REG – ARENES DE BEZIERS, 10 juillet 2022, . INES REG – ARENES DE BEZIERS

2022-07-10 21:30:00 – 2022-07-10 – Spectacle initialement prévu en juillet 2020 et juillet 2021 – La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?

La nudité est-elle une arme efficace en politique ?

Se marier est-ce un jeu comme les autres ?

Ou s’arrête les frontières de l’Espagne ?

Tant de questions auxquelles Ines apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et réservez !

Gala du Marrakech du Rire 2019.

Membre de la troupe du Jamel Comedy Club. Inès Reg répondra avec humour, dans un pur style stand-up, à des questions aussi farfelues que pertinentes. Entre amis, en famille ou en couple, venez partager un pur moment de rigolade! – Spectacle initialement prévu en juillet 2020 et juillet 2021 – La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?

La nudité est-elle une arme efficace en politique ?

Se marier est-ce un jeu comme les autres ?

Ou s’arrête les frontières de l’Espagne ?

Tant de questions auxquelles Ines apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et réservez !

Gala du Marrakech du Rire 2019.

Membre de la troupe du Jamel Comedy Club. ville de béziers dernière mise à jour : 2021-06-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville