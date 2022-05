Inès Reg – ANNULÉ

Auteur : Inès Reg, Kevin Debonne – Artiste : Inès Reg – Metteur en scène : IZM Un spectacle Hors Normes

La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ? La nudité est-elle une arme efficace en politique ? Se marier est-ce un jeu comme les autres ? Ou s’arrêtent les frontières de l’Espagne ? +33 2 54 34 10 74 Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et réservez !

