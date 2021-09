Paris Cinémathèque française Paris Inès la silhouettiste Cinémathèque française Paris Catégorie d’évènement: Paris

Inès la silhouettiste Cinémathèque française, 18 septembre 2021, Paris. Inès la silhouettiste

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cinémathèque française

Dans du papier noir, Inès découpe les contours de votre profil. En trois minutes seulement, et comme par enchantement, votre silhouette apparaitra telle une ombre chinoise. Le résultat est surprenant de réalisme. Cet art de l’ombre prend vie en France, à la fin du XVIIe siècle, se grimant du nom d’Etienne de Silhouette, réputé pour en être son premier praticien. Cette tradition pleine de poésie a traversé le temps. Samedi et dimanche entre 14h et 17h dans le Musée Méliès. Inès la silhouettiste Cinémathèque française 51 rue de Bercy 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cinémathèque française Adresse 51 rue de Bercy 75012 Paris Ville Paris lieuville Cinémathèque française Paris