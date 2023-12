Inès Di Folco Jemni : Le Salon des songes Magasins Généraux Pantin, 16 février 2024 14:00, Pantin.

Du vendredi 16 février 2024 au dimanche 07 avril 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Les Magasins Généraux invitent la peintre, chanteuse et musicienne Inès Di Folco Jemni à prendre possession de l’intégralité du lieu et de sa programmation dans le cadre d’une exposition-résidence début 2024.

L’exposition-résidence

Les œuvres d’Inès Di Folco Jemni sont nourries d’un héritage situé et recomposé entre le nord de l’Afrique et les Caraïbes. Elles se construisent au cours d’un long processus de documentation et d’enquête, et sont inspirées par la littérature, l’anthropologie, les spiritualités, ses voyages et la musique. Pensées comme des images sur un monde onirique et parallèle, ses peintures abordent les thèmes de la micro-histoire et des archives, de la mémoire, du rêve, du soufisme, du chamanisme et plus largement des cultes et pratiques rituelles à travers la planète.

La présentation de son travail aux Magasins Généraux sera son premier projet personnel en institution, également le plus important à ce jour. Elle souhaite transformer l’espace en une vaste installation de 1000 m2 composée de plusieurs salons thématiques. À la fois lieux d’exposition et de création pour ses peintures et ses compositions musicales, ces salons seront également des espaces de repos, de pratique artistique, de rencontre, d’étude ou de rêverie pour le public. L’un des salons accueillera l’atelier de l’artiste durant les deux mois de l’exposition.

L’artiste entend ainsi interroger et mettre en scène ce que le mot « salon » recoupe, du lieu de réception privé au salon artistique en passant par le séjour d’un appartement. Elle cherche plus largement à créer un espace accueillant et convivial, et à proposer de nouvelles manières d’envisager l’hospitalité au sein des lieux d’exposition.

Tout au long de l’exposition-résidence, des invitations à d’autres artistes et des événements mêlant conversations, performances, concerts, cuisine et ateliers jeune public se déploient aux Magasins Généraux.

À propos de l’artiste

La démarche d’Inès Di Folco Jemni entrelace temporalité, fiction et archives, et met en avant les mythes et pratiques rituelles dans le monde. Travaillant sur des durées plus ou moins longues, de quelques mois à plusieurs années, les œuvres sont composées de strates d’histoires, de scènes à la manière de palimpsestes et communiquent entre elles. Chaque tableau constitue alors un fragment d’un paysage mental onirique. Des éclats colorés se détachent sur des fonds sombres tandis que l’artiste joue avec des effets de flou, expérimente avec des pigments, des matériaux et des textures. Par ces figurations, elle propose de nouveaux récits, personnels ou historiques, en dehors d’un regard occidental.

Née à Paris en 1993, Inès Di Folco Jemni est diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2018. Son travail a été présenté dans diverses galeries et institutions publiques, notamment à Deli Gallery (Mexico), Laurel Gitlen (New-York), à SISSI club (Marseille), à la galerie Anne de Villepoix (Paris), au MO.CO. (Montpellier), à la Friche la Belle de Mai (Marseille), au FRAC Lorraine (Metz), à Bétonsalon (Paris) et à Drawing a Blank (Londres et Paris). Elle a publié plusieurs livres d’artiste avec Elena Valtcheva et la complicité de Red Lebanese. Enfin, elle a co-créé les groupes de musique Rose Mercie et Pira Pora.

Inès Di Folco Jemni est représentée par la galerie SISSI club à Marseille.

Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin

Magasins Généraux 1 rue de l'Ancien Canal 93500 Pantin

Contact : https://magasinsgeneraux.com/exposition/ines-di-folco-jemni +33664586217 hello@magasinsgeneraux.com

Trois soeurs © Inès Di Folco. Photo © Lucien Roux