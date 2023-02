INES DAMARIS + GREG NOVAN LA DAME DE CANTON, 23 février 2023, PARIS.

INES DAMARIS + GREG NOVAN LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 20:30 (2023-02-23 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

1-1068218 3-1068219 Inès Damaris À la fois auteure-compositrice-interprète, Inès Damaris nous fait entrer dans son univers avec subtilité et élégance. Dans une esthétique folk-pop aux teintes électro-chimériques, elle nous fait voyager par ses textes fins et sa musique picturale nous invite à plonger dans des atmosphères filmiques, à la rencontre de personnages mystérieux et attachants. De là son univers singulier où se mêlent les douceurs d’une mélancolie toujours espérante et un enthousiasme à la joie communicative. Artiste accompagnée par File 7 et le Forum de Vauréal, Inès Damaris nous livre son premier EP « In The Garden » disponible le 27 janvier 2023 en distribution avec Inouïe. Greg Novan Auteur-compositeur et guitariste, Greg Novan se fiche des genres autant qu’il aime la musique. Tantôt folk, tantôt rock et souvent psychédélique, il convoque Grateful Dead, Jonathan Wilson ou encore Pink Floyd dans des compositions aux paroles énigmatiques, aux guitares savoureuses et aux mélodies enivrantes. C’est en octobre 2019 qu’il sort son premier single, « Marianne ». Rêverie folk sucrée juste ce qu’il faut, la chanson déborde d’un charme lancinant. Lui succèdent l’élégant « She Owns My Mind » au printemps 2020, puis une session de trois titres enregistrée aux Studios des Cabiraux près de Bordeaux. Au cours de l’été 2021, Greg Novan et son groupe ont réalisé une première tournée en Nouvelle-Aquitaine participant notamment aux festivals Terre de Zik et Urban Empire. Une bonne manière pour eux d’assoir leur réputation de groupe de scène ! Élan 70’s aussi ambitieux qu’il est lumineux, il fait figure de retour aux sources d’une musique plus pure. Plus honnête. Et si Novan ne fait preuve d’aucune retenue quand il délivre ses textes, une pudeur sourde laisse transparaître toute leur sincérité. Voyage aux confins de l’espace de ses pensées, ce premier EP partage avec les classiques qui l’ont influencé une candeur rafraîchissante, prometteuse. Et il prendra bientôt toute sa dimension sur scène, d’abord sur les terres limougeaudes de Novan le 19 février, puis à Paris les 2 et 25 mars, respectivement à la Dame de Canton et au Mixtape.

Votre billet est ici

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

1-1068218 3-1068219

Inès Damaris

À la fois auteure-compositrice-interprète, Inès Damaris nous fait entrer dans son univers avec subtilité et élégance. Dans une esthétique folk-pop aux teintes électro-chimériques, elle nous fait voyager par ses textes fins et sa musique picturale nous invite à plonger dans des atmosphères filmiques, à la rencontre de personnages mystérieux et attachants.

De là son univers singulier où se mêlent les douceurs d’une mélancolie toujours espérante et un enthousiasme à la joie communicative.

Artiste accompagnée par File 7 et le Forum de Vauréal, Inès Damaris nous livre son premier EP « In The Garden » disponible le 27 janvier 2023 en distribution avec Inouïe.

Greg Novan

Auteur-compositeur et guitariste, Greg Novan se fiche des genres autant qu’il aime la musique. Tantôt folk, tantôt rock et souvent psychédélique, il convoque Grateful Dead, Jonathan Wilson ou encore Pink Floyd dans des compositions aux paroles énigmatiques, aux guitares savoureuses et aux mélodies enivrantes. C’est en octobre 2019 qu’il sort son premier single, « Marianne ». Rêverie folk sucrée juste ce qu’il faut, la chanson déborde d’un charme lancinant. Lui succèdent l’élégant « She Owns My Mind » au printemps 2020, puis une session de trois titres enregistrée aux Studios des Cabiraux près de Bordeaux. Au cours de l’été 2021, Greg Novan et son groupe ont réalisé une première tournée en Nouvelle-Aquitaine participant notamment aux festivals Terre de Zik et Urban Empire. Une bonne manière pour eux d’assoir leur réputation de groupe de scène ! Élan 70’s aussi ambitieux qu’il est lumineux, il fait figure de retour aux sources d’une musique plus pure. Plus honnête. Et si Novan ne fait preuve d’aucune retenue quand il délivre ses textes, une pudeur sourde laisse transparaître toute leur sincérité. Voyage aux confins de l’espace de ses pensées, ce premier EP partage avec les classiques qui l’ont influencé une candeur rafraîchissante, prometteuse.

Et il prendra bientôt toute sa dimension sur scène, d’abord sur les terres limougeaudes de Novan le 19 février, puis à Paris les 2 et 25 mars, respectivement à la Dame de Canton et au Mixtape.

.10.0 EUR10.0.

Votre billet est ici