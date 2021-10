Paris 59 rivoli Paris Inès Coville ” WILD AND SHY ” 59 rivoli Paris Catégorie d’évènement: Paris

Inès est chanteuse et contrebassiste. Pour cette première formation exclusivement au chant mêlant compositions et textes personnels, Inès puise son inspiration dans un répertoire aux influences variées où l’on retrouve son goût pour le jazz moderne (Henri Texier, Shai Maestro), les musiques folkloriques et pop avec comme fil rouge le sens du lyrisme et des histoires. Elle joue avec des musiciens de la nouvelle scène jazz parisienne : Edison Knight au piano, Martin Jaugey à la contrebasse et à la basse et Ewen Grall à la batterie. Style : jazz, pop, groove, chanson Line up : Inès Coville : chant Edison Knight : piano, claviers Ewen Grall : batterie Martin Jaugey : contrebasse, basse PASSE SANITAIRE demandé à l’accueil. INSCRIPTION très conseillée sur : [resa59rivoli@gmail.com](mailto:resa59rivoli@gmail.com) Apporte ton Masque

Entrée prix libre et/ou sortie au chapeau

