de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 12 EUR

Prévente : 10 EUR

Une toile de Matisse peinte avec la langue en écoutant KateBush, Björk et Ange. INEIGE La neige, c’est froid mais si on y laisse les mains, ça brûle. C’est ce feu qu’ils invoquent dans leurs chansons entre prièresau Phoenix et danses rituelles bestiales. GABRIEL KRÖGER Gabriel Kröger fait des morceaux tout seul. De l’écriture au mixage en passant par chaque instrument joué, il construit des petites pages de journal intime entre folk alternative, rock indé et chanson noire. Les paroles, parfois crues et souvent teintées d’humour noir, parviennent à toucher jusqu’aux recoins de notre psyché qu’on aimerait garder cachés, avec une aisance déconcertante. BLEU COUARD Bleu Couard c’est des histoires d’eau, de petites peurs, de grands espaces nord-américains alors qu’on ne va pas vraiment plus loin que des ruelles en France. C’est des voix sombres et numériques qui disparaissent petit à petit, laissant la place aux petits soleils du soir ou du matin. Indie-pop ou folk ? parfois même un peu disco, le projet Bleu Couard est né en 2019. La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

