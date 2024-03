Inégalités salariales et inégalités au travail Médiathèque Floresca Guépin Nantes, mardi 2 avril 2024.

Inégalités salariales et inégalités au travail Conférence en partenariat avec l’association Travailleuses ! Mardi 2 avril, 18h30 Médiathèque Floresca Guépin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T18:30:00+02:00 – 2024-04-02T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-02T18:30:00+02:00 – 2024-04-02T19:30:00+02:00

Conférence en partenariat avec l’association Travailleuses !

Rachel Silvera, économiste, maîtresse de conférence et co-directrice du groupe de recherche Marché du travail et Genre), abordera les problématiques liées aux inégalités dans le monde du travail (salaires, retraites) et mettra en lumière les difficultés particulières de plusieurs métiers.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire