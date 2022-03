Ineffable Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale, 5 avril 2022, Montigny-le-Bretonneux.

**Spectacle – Danse** De Jann Gallois – Cie BurnOut Chorégraphe et interprète inclassable, autodidacte, Jann Gallois revient à ses premières amours : le solo. Dans _Ineffable,_ sa danse est à la croisée de plusieurs formes d’arts dits sacrés : une gestuelle nourrie de mudras bouddhistes, le « yoga des mains » et de la technique hip-hop. Elle entre en résonnance avec des musiques d’Orient et d’Occident : du Wadaiko, tambour japonais jusqu’à la musique électronique d’aujourd’hui. Un spectacle envoûtant où danse et musique jouée en direct fusionnent pour raconter l’Ineffable. En partenariat avec La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines. [**TEASER DE INEFFABLE**](https://vimeo.com/569308454?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=46877358) — Chorégraphie, scénographie, costume et interpretation Jann Gallois / Ingénieur son Julien David aka « Léo » / Lumière Cyril Mulon / Réalisation scénographie Nicolas Picot et Cédric Bach / Regard complice Frédéric Le Van Production Cie BurnOut / Coproduction Festival Montpellier Danse, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons, scène conventionnée d’intérêt national Art et Création–danse, Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale, Culture Commune, Scène Nationale du bas-sin minier du Pas-de-Calais, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale, Scène Natio-nale de Châteauvallon, L’Onde Théâtre centre d’art, La Filature, Scène Nationale de Mulhouse, Théâtre de Chatillon, Scène Nationale du Sud-Aquitain, Mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines / Résidence artistique à la Chapelle Sainte-Marie / Cie La Baraka – Abou & Nawal Lagraa (Annonay) / Jann Gallois | Cie Burnout reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la structuration – Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle ainsi que de la Fondation BNP PARIBAS / Photo ©Gaëlle Astier-Perret

Tarifs : de 13€ à 23€ – Sur réservation

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines



