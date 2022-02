Ineffable – Jann Gallois & Cie BurnOut Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Beauvais Oise Mardi 22 mars à 19h30

Mercredi 23 mars à 20h30

Théâtre du Beauvaisis (rue Vinot-Préfontaine)

En réunissant différentes formes d’art sacré, à travers la danse et la musique, la chorégraphe rend manifeste notre essence immortelle.

Tarif : 4 à 23 €.

