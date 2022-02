Ineffable (danse) Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-André-de-Cubzac

Ineffable (danse) Saint-André-de-Cubzac, 24 mai 2022, Saint-André-de-Cubzac. Ineffable (danse) Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

2022-05-24 – 2022-05-24 Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac Gironde Pour ce dernier rendez-vous de la saison avec Jann Gallois, nous vous proposons un tête-à-tête avec elle à couper le souffle. Nous l’aurons découverte chorégraphe pour 5 à 30 personnes au plateau mais avec Ineffable c’est Jann Gallois en solo qui nous livre un spectacle couplé d’une performance musicale. Ineffable pour danser ce qui ne se dit pas, ce que les mots ne peuvent pas porter. Tenter de traduire ce qui existe dans le silence sans le trahir, laisser parler le corps et poser l’esprit sur le côté. Un moment pour se suspendre hors du temps et hors de nos cerveaux trop agités. Cie BurnOut / Jann Gallois [ Solo de danse et musique ]

Durée : 1h20 – dès 10 ans.

Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

