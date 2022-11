Battle des clichés : Startup VS Business Angels, ça va friter ! INEED Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Startupers et Business Angels déballent leurs clichés ! INEED Rue Marc Seguin, 26300 Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Cette soirée exceptionnelle permettra à chacun de découvrir le monde commun de la levée de fonds pour les entrepreneurs et investisseurs. Pour rendre cet événement mémorable, nous aurons le plaisir de recevoir Karim Duval qui nous fera une conclusion déjantée de cette battle. Karim Duval est un humoriste qui croque avec malice et dérision les travers des entreprises. Avec ses sketchs diffusés sur Internet. Il caricature les nouvelles figures qui peuplent le monde du travail. En tournée dans toute la France, et du haut de ses 80.000 abonnés. Il se produira en exclusivité lors de notre rencontre. La soirée sera suivie d’un cocktail ! Pour le bon déroulement de la soirée, nous vous remercions de votre ponctualité : 17h00. Le programme de cette soirée est timé pour vous laisser la possibilité d’assister au spectacle de l’humoriste Karim Duval au Théâtre le Rhône le tout de suite après à 20h30, lien de la vente et code promo en confirmation d’inscription. Événement co-organisé avec les Rhône Vallée Angels.

