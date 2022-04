Inédit : Les collections mérovingiennes sortent des réserves ! Musée du Château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Découvrez le travail du métal des artisans mérovingiens à travers quelques objets d’exception spécialement sortis des réserves pour cette soirée unique. Musée du Château des ducs de Wurtemberg Cour du château 25200 Montbéliard Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:15:00 2022-05-14T20:45:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00

