Inédit : le salon des éditeurs corses à Paris ! Hôtel de l’Industrie, 5 novembre 2022, Paris.

Du samedi 05 novembre 2022 au dimanche 06 novembre 2022 :

samedi, dimanche

de 09h00 à 18h00

. gratuit

Pour la première fois, les Editeurs corses organisent leur salon à Paris ! Deux jours de convivialité pour découvrir les nouvelles pages de la Littérature corse ! Au programme : conférences et animations, projections, présentation des nouveautés et bien-sûr rencontres avec les auteurs, pour faire vivre cette grande librairie corse !

Venez à la rencontre de la Corse !

L’Association des éditeurs de Corse regroupe la majorité des éditeurs installés en Corse. Depuis 1983, elle se donne pour mission de promouvoir l’originalité de la culture insulaire et d’encourager la création littéraire contemporaine, sur l’île et hors de l’île, et d’ouvrir la Corse au monde en nouant des liens avec des lecteurs du monde entier.

Les éditeurs de Corse ont publié depuis 2020 plus de 200 auteur(e)s, toutes catégories confondues. Romans, nouvelles, théâtre, poésie, essais, beaux livres, albums jeunesse, bandes-dessinées, revues, livres de cuisine, guides et ouvrages en langue corse … chaque année la richesse et la variété des parutions répondent à l’ambition d’offrir le plaisir de la lecture au plus grand nombre !

Pour la première fois, l’Association fait salon à Paris, dans un lieu d’exception : l’Hôtel de l’Industrie, au cœur du quartier littéraire de Saint-Germain-des-Prés.

Cet évènement mettra en lumière la richesse, l’originalité et la diversité des productions insulaires, et le dynamisme de la scène culturelle corse contemporaine. Une dizaine d’éditeurs et plus d’une trentaine d’auteurs seront réunies pour cette première édition.

Ces deux jours seront l’occasion d’en apprendre plus sur la culture, l’histoire et la langue corses à travers des animations, des conférences, des projections et des échanges avec les auteurs en signature et les intervenants.

Programme :

Samedi 5 novembre

9h45 – Projection du documentaire E voce intrecciatte di Ghjacumu Thiers, de F. Sauzay, en présence de Ghj. Thiers et F.-X. Renucci (partenariat avec Intervista Prod) (1h15)

11h30 – Performance-lecture et dégustation des vins Castellu di Baricci, par D. Memmi, C. Chlore et C. Castelli (45 mn)

14h – Conférence « Pastori di Corsica », par P-.J. Luccioni (45 mn)

15h30 – Conférence « Divertissements dans la Corse moderne et contemporaine (XVe/XIXe siècle), par J.-Ch. Liccia et J.-M. Olivesi (60 mn)

16h45 – Conférence « Vers l’autonomie. Pour une évolution institutionnelle de la Corse », par W. Mastor (45 mn)

Présentation des nouveautés en présence des auteurs : 11h, 13h30, 14h45, 16h30

Dimanche 6 novembre

9h30 – Conférence « L’enfance du patrimoine. La littérature jeunesse au service des trésors du patrimoine », par D. Memmi (45 mn)

10h30 – Conférence « Tonì Casalonga. Arte è impegnu », en présence de l’artiste et auteure V. Bernard-Leoni (45 mn)

11h30 – Conférence « Paoli, Napoléon, la révolution corse », par J.-G Talamoni, partenariat avec l’Università di Corsica (45 mn)

14h – Conférence « La Corse et la couronne d’Aragon », par Ph. Colombani (45 mn)

15h – Conférence « Naissance d’une cité. Bastia, capitale de la Corse génoise », par A.-M. Graziani (45 mn)

16h30 – Conférence « Comprendre la Nature », par L. Hugot et J.-L. Pieraggi (partenariat avec l’Office de l’environnement) (45 mn)

Présentation des nouveautés en présence des auteurs : 13h45, 14h45, 15h45

Hôtel de l’Industrie 4 Place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris

Contact : contact@editeurs.corsica https://www.facebook.com/people/%C3%89diteurs-de-Corse/100063607314481/ https://www.facebook.com/people/%C3%89diteurs-de-Corse/100063607314481/ https://www.editeurs.corsica

Association des éditeurs de Corse