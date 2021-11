Inébranlable Périgueux, 2 décembre 2021, Périgueux.

Inébranlable Périgueux

2021-12-02 20:30:00 – 2021-12-03

Périgueux Dordogne Périgueux

8 8 EUR Jeudi 2 et vendredi 3 décembre à 20h30

Compagnie du SUR SAUT

Créé et interprété par Julie Gerardi et Mélissa Martinez

Son / lumière : Ludovic Moulinard

Durée : 40 minutes – Tout public

Inébranlable? est une rencontre entre rigidité et désinvolture dans un univers orchestré par les conventions et principes sociaux depuis notre plus tendre enfance.

Quels impacts les règles de la société, les principes d’éducation et de bienséance ont-ils sur notre état de corps en interaction avec les autres, les objets ou face à nous-même ? Comment se mouvoir quand on nous éduque à rester tranquille? Comment s’exprimer quand on nous inculque l’art de se taire?

Ce duo dansé questionne la façon que nous avons d’être, d’exister dans l’espace physiquement et verbalement à travers le corps social.

RÉSERVATION INDISPENSABLE

+33 5 53 35 20 93

Le Paradis

Périgueux

