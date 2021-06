INDUSTRIE & ECONOMIE CIRCULAIRE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES La Ruche Industrielle, 30 juin 2021-30 juin 2021, Vénissieux.

INDUSTRIE & ECONOMIE CIRCULAIRE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES ——————————————————- Sous le haut patronage d’AGNES PANNIER-RUNACHER, Ministre auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance chargée de l’Industrie Le cycle Renaissance Industrielle participe à la réflexion autour des grands défis qui vont marquer l’industrie au XXIème siècle. Il réunit tous les acteurs engagés au service de la renaissance industrielle dans les territoires. Pour ce premier événement en région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale et ses partenaires sont accueillis par LA RUCHE INDUSTRIELLE de Vénissieux. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » (Lavoisier) : c’est l’esprit de cette rencontre où nous engageons le débat autour de l’ « INDUSTRIE & ECONOMIE CIRCULAIRE ». « L’économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il s’agit de passer d’une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire. » (Ministère de la transition écologique)

La Ruche Industrielle 41, Boulevard Marcel Sembat, 69200 Vénissieux Vénissieux Métropole de Lyon



