Créateur de spiritueux, Pastis millésimé, alcools disparus ou Gin de Provence, le Château des Creissauds à Aubagne en Provence vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir les techniques d'élaboration de la gamme de spiritueux de Guillaume FERRONI. Profitez des INDUS'3 DAYS pour découvrir le savoir faire inimitable de Maison Ferroni.

contact@tourisme-gardanne.fr +33 4 42 51 02 73 http://www.tourisme-gardanne.fr/

Maison FERRONI, Château des Creissauds
Château des Creissauds, 44 Imp. de la Badiane, 13400 Aubagne
Aubagne

