INDUS’3 DAYS – Visite de la brasserie artisanale LES DEUX FONT LA BIERE Aubagne, 10 février 2022, Aubagne.

INDUS’3 DAYS – Visite de la brasserie artisanale LES DEUX FONT LA BIERE Les deux font la bière 6, avenue des Caniers ZI Les Paluds 13400 AUBAGNE Aubagne

2022-02-10 11:00:00 – 2022-02-10 12:00:00 Les deux font la bière 6, avenue des Caniers ZI Les Paluds 13400 AUBAGNE

Aubagne Bouches-du-Rhône

Première brasserie 100% artisanale implantée sur les terres de Pagnol, face aux collines de Garlaban, « Les deux font la bière » (Véronique et Olivier) vous invitent à partager leur savoir faire et leurs valeurs. Espace Bar, boutique de plus de 50m2 et vue directe sur l’espace production, venez découvrir tous les secrets du brassage en compagnie d’une équipe de spécialistes.

À l’occasion des INDUS’3 DAYS, « Les deux font la bière » vous proposent la visite commentée de leur brasserie artisanale, le tout accompagné d’une dégustation !

