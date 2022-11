TONITORFER RELAIS DU BAC Indre Catégories d’évènement: Indre

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 TONITORFER Dessinateur depuis toujours, graphiste multicartes de profession, artiste dans l’âme, Tonitorfer décline des univers picturaux aussi hétéroclites que créatifs. Il nous propose ici une série de croquis d’après modèles vivants. Ainsi que des dessins d’intention de sculptures monumentales du sculpteur Jimmix(49) réalisés pour le Hellfest Exposition du 23 novembre 2022 au 31 décembre 2022. RELAIS DU BAC 1 Quai Besnard, 44610 Indre 44610 Indre Loire-Atlantique mercredi 23 novembre – 19h00 à 23h30

