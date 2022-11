BLACK RINGS LE COUP DU MARCHE Indre Catégories d’évènement: Indre

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Black Rings est un duo Electro-Pop-Rock multi-instrumentaliste qui se joue des boucles à la fois puissantes et éthérées : voix douce et rock, saxo sexy, percu planante et entrainante, basse groovie, clavier cosmique et guitares éclectiques. https://www.facebook.com/theblackringsmusic/ LE COUP DU MARCHE 7 place Jean Ligonday, 44610 Basse Indre 44610 Indre Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 20h30 à 22h00

