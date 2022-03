Indoor cross challenge Complexe Capitany,avenue Yves-Brunaud Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Indoor cross challenge Complexe Capitany,avenue Yves-Brunaud, 9 avril 2022, Colomiers. Indoor cross challenge

du samedi 9 avril au dimanche 10 avril à Complexe Capitany, avenue Yves-Brunaud

Quatre disciplines ont au programme de cette compétition : le skatecross (course sur parcours), le speed slalom, la hauteur pure ainsi que le battle. Compétition dite “1 étoile” servant de qualification aux championnats de France et ouverte au garçons et filles titulaires d’une licence de roller freestyle. Horaires ——– 9h-18h **Détails sur le lieu**: Complexe Capitany, avenue Yves-Brunaud Quatre disciplines ont au programme de cette compétition : le skatecross (course sur parcours), le speed slalom, la hauteur pure ainsi que le battle. Compétition dite “1 étoile” servant de qualificat Complexe Capitany,avenue Yves-Brunaud Complexe Capitany, avenue Yves-Brunaud Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T09:00:00 2022-04-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Complexe Capitany,avenue Yves-Brunaud Adresse Complexe Capitany, avenue Yves-Brunaud Ville Colomiers lieuville Complexe Capitany,avenue Yves-Brunaud Colomiers Departement Haute-Garonne

Complexe Capitany,avenue Yves-Brunaud Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Indoor cross challenge Complexe Capitany,avenue Yves-Brunaud 2022-04-09 was last modified: by Indoor cross challenge Complexe Capitany,avenue Yves-Brunaud Complexe Capitany,avenue Yves-Brunaud 9 avril 2022 avenue Yves-Brunaud Colomiers COLOMIERS Complexe Capitany

Colomiers Haute-Garonne