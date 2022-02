Indochine – Central Tour Stade Vélodrome Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Stade Vélodrome, le samedi 11 juin à 19:00

Marseille, le 11 juin 2022 > Locations : fnac.com, playtwo.fr et points de vente habituels. Tous les billets de 2021 restent valables pour 2022. > Les billets achetés pour la date initiale de ce concert (5 juin 2021) restent valables, aux mêmes emplacements. > Le remboursement intégral des billets est également possible, jusqu’au 31 août 2021, auprès des points de vente et plateformes d’achats concernés. > Pour rappel, n’achetez pas vos billets sur d’autres sites tels que les sites de conciergerie qui ne garantissent en aucun cas des billets officiels.

A partir de 60€

♫♫♫ Stade Vélodrome 3 Bd Michelet, 13008 Marseille Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-06-11T19:00:00 2022-06-11T23:00:00

